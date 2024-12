Fußball-Bundesliga: Robben und Ribéry als Inspiration für Münchner Standards

"Die besten Trainer müssen manchmal die besten Diebe sein. Wir schauen uns viel in Europa um", sagte Assistenztrainer Aaron Danks (39) der "Bild" über die Arbeit an Standardsituationen beim FC Bayern. "Wir gucken uns auch alte Sachen an – wir haben uns auch alte Freistöße und Ecken von Robben und Ribéry angeschaut. Wir erforschen so viele Optionen, wie es geht."