Dortmund - Für Borussia Dortmunds Sportchef Lars Ricken zeigt sich erst am kommenden Spieltag die Bedeutung des 1:1 im Fußball-Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München. "Jetzt entscheiden wir mit dem Spiel in Gladbach, was der Punkt am Ende heute wert ist", sagte der 48-Jährige.