Fußball-Bundesliga Restaurant-Besitzer Baku: "Alle so getrimmt, zu gewinnen"

Leipzig - Neuzugang Ridle Baku ist erstaunt über das hohe Maß der Ansprüche bei RB Leipzig. "Es ist alles größer, die Ambitionen sind größer, hier musst du dich für die Champions League qualifizieren, da reicht es für Europa-League-Plätze oder andere internationale Plätze nicht aus. Hier musst du gewinnen. Hier sind alle so getrimmt, zu gewinnen", sagte der 26-Jährige nach dem Öffentlichen Training des sächsischen Bundesligisten und betonte: "Wenn wir unentschieden spielen, sind alle sauer am nächsten Tag. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt bei anderen Stationen."