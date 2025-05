Fußball-Bundesliga Rekordnationalspieler Matthäus: Das ist mein Rat an Wirtz

Matthäus: Auch die WM sollte bedacht werden

Auch mit Blick auf die Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko könnte ein Verbleib von Wirtz in der Bundesliga nach Ansicht von Matthäus Sinn machen. "Nächstes Jahr ist eine Weltmeisterschaft und es ist für Florian Wirtz mit Blick auf die Vorbereitung dahin vielleicht nicht unbedingt das Ideale, wenn er mit dem Druck von Real Madrid und einer fremden Sprache konfrontiert wird. Ich würde ihm raten, in Deutschland zu bleiben. Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen", sagte der TV-Experte.