Leipzig - Den Traum von der Fußball-Champions-League kann sich Rocco Reitz in Kürze bei RB Leipzig erfüllen. Ein anderes Ziel ist noch etwas weiter weg. "Ein persönliches Ziel von mir, diesen Rhythmus alle drei Tage und Champions League spielen zu dürfen, dafür bin ich sehr dankbar, das ist der größte Traum von jedem. Irgendwann ist das Ziel von einem, Nationalspieler zu sein. Das ist auch auf meiner Liste", sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Borussia Mönchengladbach nach Leipzig wechselte und dort Nachfolger von Xaver Schlager werden soll.