Frankfurt/Main - Erleichtert und dankbar trat Vincent Wagner nach seinem bemerkenswerten Freispruch vor dem DFB-Sportgericht die Rückreise ins Saarland an. "Großer Dank und Respekt an Martin Petersen und die Regelexperten", sagte der Trainer des Bundesliga-Aufsteigers SV Elversberg nach der Aufhebung seiner Sperre für das Highlight-Duell mit Rekordmeister Bayern München. "Es ging ja wirklich nur darum, ob es einen Wahrnehmungsfehler gab oder nicht. Und das haben beide festgestellt. Wenn man von Fair Play redet, dann war das ein Beispiel dafür."