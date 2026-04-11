 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

Fußball-Bundesliga Real vor Augen: FC Bayern gastiert beim FC St. Pauli

Der FC St. Pauli stellt für den FC Bayern in der Bundesliga eine Durchgangsstation dar. Das zweite Duell in der Champions League gegen Real Madrid überstrahlt alles.

1
Vincent Kompany fordert auch bei St. Pauli einen engagierten Bayern-Auftritt. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

München (dpa/lby) - Vor dem Showdown in der Champions League gegen Real Madrid steht für den FC Bayern das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli an. Vier Tage vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse gegen die Spanier bietet sich Trainer Vincent Kompany die Gelegenheit, Stars für das Gigantenduell vor eigenem Publikum zu schonen. Der Belgier forderte von seiner Mannschaft dennoch hohe Intensität und Konzentration in Hamburg.

Nach der Werbung weiterlesen

Der unangefochtene Spitzenreiter der Bundesliga kann beim Tabellen-16. schon mit zwei Treffern den eigenen uralten Torrekord (101) aus der Saison 1971/72 übertreffen. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) empfangen die Münchner dann Madrid und wollen nach dem 2:1 im Hinspiel ins Halbfinale der Königsklasse einziehen.