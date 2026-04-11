München (dpa/lby) - Vor dem Showdown in der Champions League gegen Real Madrid steht für den FC Bayern das Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli an. Vier Tage vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse gegen die Spanier bietet sich Trainer Vincent Kompany die Gelegenheit, Stars für das Gigantenduell vor eigenem Publikum zu schonen. Der Belgier forderte von seiner Mannschaft dennoch hohe Intensität und Konzentration in Hamburg.
Fußball-Bundesliga Real vor Augen: FC Bayern gastiert beim FC St. Pauli
dpa 11.04.2026 - 03:30 Uhr