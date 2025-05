Fußball-Bundesliga Reaktionen zur deutschen Meisterschaft für den FC Bayern

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft und vor allem auch an Vincent Kompany zu seinem ersten Titel als Trainer in Deutschland. Ich freue mich sehr für alle unsere deutschen Nationalspieler im Team, in diesem Jahr aber ganz besonders für Thomas Müller, der sich mit dem Gewinn seines insgesamt 13. Deutschen Meistertitels von seinem FC Bayern verabschiedet. Er geht als Legende. In wenigen Wochen können wir in München hoffentlich den nächsten Titelgewinn feiern, wenn wir mit der Nationalmannschaft erstmals beim Final Four der UEFA Nations League antreten."