Besonders wichtig für den FC Bayern sind im April die beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Inter Mailand. Das Hinspiel steigt am 8. April (21.00 Uhr) in München, bevor im Rückspiel in Mailand am 16. April (21.00 Uhr) die Entscheidung fällt. Im DFB-Pokal sind die Münchner bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft hat die Elf von Trainer Vincent Kompany sechs Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen.