Leipzig - RB Leipzig startet mit dem Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) in das herausfordernde Bundesliga-Programm am Jahresende. Danach geht es noch zu Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. Die Sachsen wollen in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch punkten, um den Anschluss an die Champions League-Plätze zu halten.