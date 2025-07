Donaueschingen - Trainer Ole Werner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gibt sich knapp drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel noch vorsichtig. Zwar habe seine Mannschaft im Trainingslager in Donaueschingen intensiv gearbeitet, "aber die eigentlichen Bewährungsproben kommen noch", sagte Werner auch im Hinblick auf das kommende Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag in der Red Bull-Arena (15.00 Uhr). "Nach dem Spiel gegen Bergamo werden wir da noch etwas schlauer sein."