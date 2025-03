Fußball-Bundesliga RB-Trainer Rose ruft Endspurt aus: "Ziele sind klar"

Leipzig - Das kommende Auswärtsspiel in der Bundesliga vor Augen, das Halbfinale im DFB-Pokal im Hinterkopf – RB Leipzigs Trainer Marco Rose muss vorausschauend planen. "Wir haben eine Woche vor uns, die es in sich hat. Da müssen wir bei den Spielern hinschauen, wer die beste Power bringt und die Belastung verteilen", sagte der 48-Jährige im Hinblick auf die Partie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sowie am Mittwoch beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr/Sky), "die Ziele sind aber klar: Wir wollen Titel holen und in die Champions League einziehen."