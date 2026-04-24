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  4. RB Leipzigs Werner fürchtet Unioner "Körperlichkeit"

Fußball-Bundesliga RB Leipzigs Werner fürchtet Unioner "Körperlichkeit"

RB muss auch gegen Union weiter rotieren. Kapitän Raum ist raus. Dafür kommt der Abwehrchef zurück. Auch im Mittelfeld gibt es wieder eine Alternative mehr.

Fußball-Bundesliga: RB Leipzigs Werner fürchtet Unioner Körperlichkeit
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Cheftrainer Ole Werner peilt mit RB Leipzig gegen Union Berlin den fünften Sieg in Serie an. Zudem freut er sich auf das Wiedersehen mit Marie-Louise Eta. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Ole Werner peilt mit RB Leipzig den fünften Sieg in Serie an. Doch im Kampf um die Champions League kommt in Union Berlin heute (20.30 Uhr/Sky) ein unbequemer Gegner. "Wir treffen auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die weiß, wie man gewinnt. Sie kommen extrem über Körperlichkeit und Standards, haben aber auch starke Umschaltspieler und zuletzt gegen Wolfsburg gute Ideen mit Ball gezeigt, was zu vielen Torabschlüssen geführt hat", sagte Werner. Das Hinspiel hatten die Sachsen bei den Köpenickern mit 1:3 verloren. 

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RB will laut Werner auf die eigenen Stärken schauen, "das Spieltempo hochhalten, die Fehlerquote niedrig halten und in den Umschaltmomenten – nach vorne wie nach hinten – sauber arbeiten". Verzichten muss der Trainer auf Kapitän David Raum, der über Leistenschmerzen klagt. Auch Innenverteidiger Castello Lukeba (Adduktoren) und Ezechiel Banzuzi (Knie) fallen weiter aus. Dafür kann RB gegen die Eisernen wieder auf Abwehrchef Willi Orban setzen. Auch der zuletzt gelbgesperrte Xaver Schlager ist im Mittelfeld wieder einsatzbereit.