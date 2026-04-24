Fußball-Bundesliga RB Leipzigs Werner fürchtet Unioner "Körperlichkeit"

Leipzig - Ole Werner peilt mit RB Leipzig den fünften Sieg in Serie an. Doch im Kampf um die Champions League kommt in Union Berlin heute (20.30 Uhr/Sky) ein unbequemer Gegner. "Wir treffen auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die weiß, wie man gewinnt. Sie kommen extrem über Körperlichkeit und Standards, haben aber auch starke Umschaltspieler und zuletzt gegen Wolfsburg gute Ideen mit Ball gezeigt, was zu vielen Torabschlüssen geführt hat", sagte Werner. Das Hinspiel hatten die Sachsen bei den Köpenickern mit 1:3 verloren.