Fußball-Bundesliga: RB Leipzigs Banzuzi fällt mit Knieverletzung aus

Leipzig - RB Leipzig muss im Saison-Endspurt vorerst auf Mittelfeldspieler Ezechiel Banzuzi verzichten. Der 21 Jahre alte Niederländer hat sich im Training eine Kapselverletzung im linken Knie zugezogen und wird vorerst ausfallen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Cheftrainer Ole Werner muss an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel bei Eintracht Frankfurt schon ohne den gelbgesperrten Xaver Schlager auskommen. Zudem ist der Einsatz von Innenverteidiger Castello Lukeba (Adduktoren) weiter fraglich.