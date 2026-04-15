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  4. RB Leipzigs Banzuzi fällt mit Knieverletzung aus

Fußball-Bundesliga RB Leipzigs Banzuzi fällt mit Knieverletzung aus

Im Mittelfeld hat Leipzigs Trainer Ole Werner vor dem Topspiel in Frankfurt ein Problem zu lösen. Ein Routinier fehlt aufgrund einer Gelbsperre, ein Youngster hat sich verletzt.

Fußball-Bundesliga: RB Leipzigs Banzuzi fällt mit Knieverletzung aus
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Der Leipziger Ezechiel Banzuzi (r) fällt mit einer Knieverletzung aus. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Leipzig - RB Leipzig muss im Saison-Endspurt vorerst auf Mittelfeldspieler Ezechiel Banzuzi verzichten. Der 21 Jahre alte Niederländer hat sich im Training eine Kapselverletzung im linken Knie zugezogen und wird vorerst ausfallen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Cheftrainer Ole Werner muss an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel bei Eintracht Frankfurt schon ohne den gelbgesperrten Xaver Schlager auskommen. Zudem ist der Einsatz von Innenverteidiger Castello Lukeba (Adduktoren) weiter fraglich.

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Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League liegt RB punktgleich hinter dem VfB Stuttgart auf Rang vier. Die Sachsen haben vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen.