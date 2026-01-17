Fußball-Bundesliga: RB Leipzig will Weiterentwicklung gegen Bayern beweisen

Leipzig - RB Leipzig geht mit dem Ziel ins Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München, allen zu zeigen, dass man sich im Laufe der Saison enorm weiterentwickelt hat. Das 0:6 vom 1. Spieltag soll in der Partie zum Rückrundenauftakt aus den Köpfen gelöscht werden. Man werde sich nicht nur am Gegner orientieren, sondern auch die eigenen Stärken ins Spiel bringen und versuchen, damit die Bayern zu ärgern, kündigte Trainer Ole Werner an.