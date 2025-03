Leipzig - RB Leipzig will seine Topserie daheim gegen Borussia Dortmund weiter ausbauen. "Wir haben die Qualität, ihnen Probleme zu machen, mit Tempo, mit Fußball, mit Verteidigen und alles was dazugehört", sagte RB-Cheftrainer Marco Rose vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky). Seit November 2021 kam der BVB viermal nach Leipzig und fuhr jedes Mal mit leeren Händen zurück. Vier Niederlagen und 2:11 Tore stehen in der Bilanz.