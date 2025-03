Fußball-Bundesliga: RB Leipzig will Dortmunder Anfälligkeit aufdecken

Leipzig - RB Leipzig will seine Offensiv-Qualitäten gegen Borussia Dortmund wieder entdecken. Die Sachsen warten seit vier Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga und sind im Kampf um die Königsklasse vorerst ins Hintertreffen geraten. "Wir haben ähnliche Themen wie die Dortmunder, auch wir kämpfen mit Konstanz. Die Bundesliga ist von Platz 4 bis 10 sehr, sehr eng. Morgen treffen zwei Mannschaften mit klaren Zielen aufeinander. Wir wollen gewinnen und Punkte draufpacken, um oben dranzubleiben", sagte RB-Cheftrainer Marco Rose vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky).