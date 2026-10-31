Leipzig (dpa/sn) - RB Leipzig will nach dem hart erkämpften Pokal-Erfolg in Essen die ersten Auswärtspunkte in der Fußball-Bundesliga holen. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis tritt heute (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger FC Schalke 04 an. Die Gelsenkirchener warten in der Bundesliga seit Anfang September auf einen Sieg. Unter der Woche flogen sie im Pokal bei Zweitligist Dynamo Dresden raus. Allerdings haben die Königsblauen in drei Liga-Heimspielen auch erst ein Gegentor kassiert.
Fußball-Bundesliga RB Leipzig will auf Schalke endlich auswärts punkten
dpa 31.10.2026 - 03:30 Uhr