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Fußball-Bundesliga RB Leipzig will auf Schalke endlich auswärts punkten

RB Leipzig ist zu Hause das beste Team der Bundesliga, auswärts aber das schwächste. Auf Schalke soll sich das ändern – doch die Gastgeber sind vor allem in der Defensive schwer zu knacken.

Leipzig (dpa/sn) - RB Leipzig will nach dem hart erkämpften Pokal-Erfolg in Essen die ersten Auswärtspunkte in der Fußball-Bundesliga holen. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis tritt heute (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger FC Schalke 04 an. Die Gelsenkirchener warten in der Bundesliga seit Anfang September auf einen Sieg. Unter der Woche flogen sie im Pokal bei Zweitligist Dynamo Dresden raus. Allerdings haben die Königsblauen in drei Liga-Heimspielen auch erst ein Gegentor kassiert.

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Christoph Baumgartner, der in Essen zweimal traf, und Christopher Nkunku werden bei Leipzig erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Beide Spieler sind nach Verletzungen noch nicht bereit für längere Einsätze. RB ist zu Hause das beste Team der Bundesliga - und auf fremdem Platz das schlechteste. Ein Sieg bei den Königsblauen könnte auch die seit Wochen schwelende Trainerdiskussion um Demichelis weiter entschärfen.