Fußball-Bundesliga RB Leipzig will auf Schalke endlich auswärts punkten

Christoph Baumgartner, der in Essen zweimal traf, und Christopher Nkunku werden bei Leipzig erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Beide Spieler sind nach Verletzungen noch nicht bereit für längere Einsätze. RB ist zu Hause das beste Team der Bundesliga - und auf fremdem Platz das schlechteste. Ein Sieg bei den Königsblauen könnte auch die seit Wochen schwelende Trainerdiskussion um Demichelis weiter entschärfen.