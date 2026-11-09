Leipzig - RB Leipzig hat in der Länderspielpause kurzfristig ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav angesetzt. "In der vergangenen Länderspielpause hatten wir zu viele verletzte Spieler, daher wäre ein Test damals zu viel Risiko gewesen. Nun passt es gut für viele Spieler. Es gibt viel zu tun", sagte Trainer Martín Demichelis vor dem Freundschaftsspiel an diesem Donnerstag (11.00 Uhr/Livestream) in der Trainingsakademie am Leipziger Cottaweg. Für die Fans ist die Partie kostenlos.