Fußball-Bundesliga: RB Leipzig startet Trainingslager in den USA

Judenbach Frühstart bei Zuckertüten-Übergabe

Die Ferien klingen zwar in Thüringen erst am Mittwoch aus, trotzdem ging schon am Sonnabend in Judenbach die Schuleinführungsfeier über die Bühne. Besser fröhlich vorneweg, als zwei Tage hintennach, lautet dabei das Motto.