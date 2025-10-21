Fußball-Bundesliga: RB Leipzig startet ohne Baku und Werner in Trainingswoche

Leipzig - Ohne Ridle Baku und Timo Werner hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Fünf Tage vor der Begegnung in der WWK-Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wurde Baku wegen eines Schlags aus der Partie gegen den Hamburger SV (2:1) nur individuell belastet, wie der Verein mitteilte. Angreifer Werner laboriert an einem leichten Infekt und pausiert gänzlich.