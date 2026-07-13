Fußball-Bundesliga: RB Leipzig startet mit vielen Fragezeichen in die Saison

So ist die Zukunft der beiden Franzosen Castello Lukeba und El Chadaille Bitshiabu offen. Einer der beiden Innenverteidiger soll auf jeden Fall verkauft werden. RB soll kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Maxime Esteve stehen. Die WM-Spieler um Stürmerstar Yan Diomande, der laut Sportchef Marcel Schäfer noch eine Saison bleiben soll, werden erst Ende Juli am Cottaweg erwartet. Antonio Nusa dürfte nach seinem Ausscheiden mit Norwegen gegen England erst Anfang August zurück sein.