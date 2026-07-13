Leipzig - Zwei Neuzugänge und einige zurückgekehrte Leihspieler sind beim Saisonstart von RB Leipzig mit Neu-Trainer Martín Demichelis an diesem Montag dabei. Neben den Neuverpflichtungen Abdoul Koné und Rocco Reitz wird auch Brajan Gruda, der erneut von Brighton and Hove Albion mit neuer Kaufpflicht ausgeliehen werden soll, in Kürze erwartet. Zum öffentlichen Trainingsauftakt sind nach dem Überraschung-Aus des bisherigen Coaches Ole Werner aber noch viele Fragen ungeklärt.
Fußball-Bundesliga RB Leipzig startet mit vielen Fragezeichen in die Saison
dpa 13.07.2026 - 03:30 Uhr