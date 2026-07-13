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Fußball-Bundesliga RB Leipzig startet mit vielen Fragezeichen in die Saison

Wer geht, wer kommt noch bei RB Leipzig? Beim offiziellen Start von Trainer Martín Demichelis sind etliche Personalien offen. Zwei Neuzugänge sind auf jeden Fall da.

Fußball-Bundesliga: RB Leipzig startet mit vielen Fragezeichen in die Saison
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Martín Demichelis startet nun offiziell bei RB Leipzig als Trainer. (Archivbild) Foto: Jose Breton/AP/dpa

Leipzig - Zwei Neuzugänge und einige zurückgekehrte Leihspieler sind beim Saisonstart von RB Leipzig mit Neu-Trainer Martín Demichelis an diesem Montag dabei. Neben den Neuverpflichtungen Abdoul Koné und Rocco Reitz wird auch Brajan Gruda, der erneut von Brighton and Hove Albion mit neuer Kaufpflicht ausgeliehen werden soll, in Kürze erwartet. Zum öffentlichen Trainingsauftakt sind nach dem Überraschung-Aus des bisherigen Coaches Ole Werner aber noch viele Fragen ungeklärt.

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So ist die Zukunft der beiden Franzosen Castello Lukeba und El Chadaille Bitshiabu offen. Einer der beiden Innenverteidiger soll auf jeden Fall verkauft werden. RB soll kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Maxime Esteve stehen. Die WM-Spieler um Stürmerstar Yan Diomande, der laut Sportchef Marcel Schäfer noch eine Saison bleiben soll, werden erst Ende Juli am Cottaweg erwartet. Antonio Nusa dürfte nach seinem Ausscheiden mit Norwegen gegen England erst Anfang August zurück sein.