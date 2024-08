Der Außenbahnspieler ist die Entdeckung der Leipziger Saisonvorbereitung. Er gehörte von Beginn an zum RB-Kader und wurde in den Testspielen gegen Aston Villa, Wolverhampton Wanderers und Paris Saint-Germain bereits eingesetzt. Der gebürtige Leipziger durchlief ab der U11 alle Nachwuchsmannschaften, in der vergangenen Saison fiel er in der U17 bereits durch 13 Treffer und zehn Vorlagen in 24 Spielen auf.