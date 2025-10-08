Fußball-Bundesliga: RB Leipzig nur 2:2 im Test gegen Dukla Prag

Xaver Schlager noch nicht mit dabei

Der österreichische Nationalspieler Xaver Schlager, der wegen einer Muskelverletzung in der Wade mehr als drei Wochen ausfällt, war nicht dabei. "Xaver wird in den nächsten Tagen erstmal noch ein individuelles Programm machen. Dann wird er normal mit der Mannschaft trainieren und dann werden wir sehen, wie wir es Richtung HSV-Spiel gestalten", sagte Werner.