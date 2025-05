Denn es liegt viel Arbeit an am Leipziger Cottaweg, nachdem der 2016 ins Oberhaus aufgestiegene Club erstmals die internationale Qualifikation verpasst hat. "Jetzt haben wir, wie es zu einer Entwicklung dazugehört, auch mal eine kleine Delle und deshalb einen Umbruch, einen Aufbruch und dann bauen wir was Neues auf", sagte Schäfer in einer Medienrunde.