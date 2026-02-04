Fußball-Bundesliga: RB Leipzig mit wenig Zeit zwischen den Top-Spielen

Frankfurt/Main - RB Leipzig muss sich innerhalb von fünf Tagen mit der Konkurrenz um die internationalen Startplätze der Fußball-Bundesliga messen. Nachdem die Deutsche Fußball-Liga die Spieltage 25 bis 27 Termingenau angesetzt hat, beschließt die Mannschaft von RB-Trainer Ole Werner am Sonntag, den 15. März den 26. Spieltag mit der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart (19.30 Uhr/DAZN). Fünf Tage später eröffnen die Leipziger den 27. Spieltag mit der Begegnung gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN).