Fußball-Bundesliga: RB Leipzig mit 16 Profis auf Südafrika-Trip

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht mit 16 Profis und zehn Nachwuchsspielern auf seine Werbetour nach Südafrika. Neben den sechs für die WM nominierten Akteuren David Raum (Deutschland), Nikolas Seiwald, Christoph Baumgartner, Xaver Schlage (alle Österreich), Antonio Nusa (Norwegen und Yan Diomande (Elfenbeinküste) fehlen bei der diesjährigen Post-Season-Tour auch die für Länderspieleinsätze vorgesehenen Maarten Vaandevoordt (Belgien), Andrija Maksimovic und Kosta Nedeljkovic (beide Serbien) sowie Ridle Baku.