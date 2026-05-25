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  4. RB Leipzig mit 16 Profis auf Südafrika-Trip

Fußball-Bundesliga RB Leipzig mit 16 Profis auf Südafrika-Trip

Erstmals reist RB auf den afrikanischen Kontinent. Vom Basislager in Johannesburg aus will man Südafrika kennen und verstehen lernen. Auch ein Testspiel steht auf dem Programm.

Fußball-Bundesliga: RB Leipzig mit 16 Profis auf Südafrika-Trip
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Leipzigs Ridle Baku fehlt krankheitsbedingt in Südafrika. Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht mit 16 Profis und zehn Nachwuchsspielern auf seine Werbetour nach Südafrika. Neben den sechs für die WM nominierten Akteuren David Raum (Deutschland), Nikolas Seiwald, Christoph Baumgartner, Xaver Schlage (alle Österreich), Antonio Nusa (Norwegen und Yan Diomande (Elfenbeinküste) fehlen bei der diesjährigen Post-Season-Tour auch die für Länderspieleinsätze vorgesehenen Maarten Vaandevoordt (Belgien), Andrija Maksimovic und Kosta Nedeljkovic (beide Serbien) sowie Ridle Baku. 

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Der nicht bei der WM spielende deutsche Nationalspieler laboriert an einem Infekt und wird bei entsprechendem Heilungsverlauf möglicherweise noch nachreisen.

Höhepunkt der bis zum 30. Mai dauernden Reise ist ein Testspiel am Freitagabend (20.00 Uhr) in Pretoria gegen den 15-fachen südafrikanischen Meister Mamelodi Sundowns. Daneben gibt es Einblicke in die südafrikanische Sport- und Kulturwelt sowie Kontakte mit Menschen, Fans und Tradition des sportbegeisterten Landes.