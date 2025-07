Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestreitet sein Trainingslager mit insgesamt 33 Profis. Bis zum 30. Juli bereitet sich die Mannschaft vom neuen Trainer Ole Werner in Donaueschingen intensiv auf die neue Saison vor. Auf dem Programm steht zudem ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse in Villingen-Schwenningen am Samstag (15.30 Uhr), wie der Verein mitteilte.