Fußball-Bundesliga: RB Leipzig in Frankfurt ohne Orban, aber mit Simons

Leipzig - Ohne Abwehrchef Willi Orban, aber mit Spielmacher Xavi Simons geht RB Leipzig ins Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt. Und RB-Interimstrainer Zsolt Löw kündigte den niederländischen Nationalspieler Simons nach dessen Gelbsperre in bester Verfassung an. "Er ist in Topform, hat sehr gut trainiert, auch gegen den Ball im Training Zeichen gesetzt", sagte Löw, der auch Nationalspieler David Raum sowie Assan Ouédraogo und Kevin Kampl wieder im Spieltagskader hat. Bei Antonio Nusa soll das Abschlusstraining abgewartet werden, ob er eine Kaderoption ist.