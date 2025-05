Leipzig - RB Leipzig muss im Saisonendspurt liefern. Bereits in Bremen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zählt nichts anderes als ein Sieg. "Es geht um viel. Wir möchten unsere Hausaufgaben erledigen und die letzten beiden Spiele gewinnen, um unsere Restchance auf einen Champions-League-Platz zu erhalten", sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw vor der kniffligen Aufgabe an der Weser: "Werder hat auch das Ziel, noch Richtung Europa zu klettern. Es wird ein hochinteressantes Spiel."