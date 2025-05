Fußball-Bundesliga: RB Leipzig in Bremen mit Sieg-Pflicht - Gulacsi zurück

Leipzig - Peter Gulacsi ist pünktlich zum Saisonendspurt von RB Leipzig wieder zurück. Nach seinem Zusammenprall im Kiel-Spiel mit erlittener Gehirnerschütterung steht er drei Wochen später wieder im Kader der Sachsen zum Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen. "Pete ist fit und hat eine sehr gute Trainingswoche gehabt. Wir haben grünes Licht von den Ärzten", sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw. Allerdings wollte er nicht verraten, ob der ungarische Nationaltorhüter auch in der Startelf steht. "Die Entscheidung ist gefallen, ich würde es euch aber ungern jetzt schon mitteilen. Wir haben zwei Super-Torhüter in Super-Form", ergänzte Löw, was wohl auch für einen Einsatz von Maarten Vandevoordt sprechen könnte.