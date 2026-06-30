Leipzig - Der Japaner Ota Yamamoto hat einen langfristigen Vertrag bei RB Leipzig unterschrieben, wird aber sofort wieder ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler erhält am Leipziger Cottaweg einen Vertrag bis 30. Juni 2031. Er bleibt aber weiter in seiner Heimat. Denn Yamamoto wird direkt an den Partner-Club RB Ōmiya Ardija in der japanischen Profiliga J. League verliehen.
Fußball-Bundesliga RB Leipzig holt Japaner und verleiht ihn wieder
dpa 30.06.2026 - 14:08 Uhr