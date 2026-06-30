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  4. RB Leipzig holt Japaner und verleiht ihn wieder

Fußball-Bundesliga RB Leipzig holt Japaner und verleiht ihn wieder

RB Leipzig verpflichtet einen Offensivspieler, braucht ihn aber aktuell nicht. So spielt der junge Japaner erst mal bei einem Partner-Club.

Fußball-Bundesliga: RB Leipzig holt Japaner und verleiht ihn wieder
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Marcel Schäfer holt mit dem Japaner Ota Yamamoto einen jungen Offensivspieler. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - Der Japaner Ota Yamamoto hat einen langfristigen Vertrag bei RB Leipzig unterschrieben, wird aber sofort wieder ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler erhält am Leipziger Cottaweg einen Vertrag bis 30. Juni 2031. Er bleibt aber weiter in seiner Heimat. Denn Yamamoto wird direkt an den Partner-Club RB Ōmiya Ardija in der japanischen Profiliga J. League verliehen.

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Zuletzt war Yamamoto schon von Kashiwa Reysol an Ardija ausgeliehen. Dort kam er 2026 auf 19 Einsätze und zehn Tore. Zudem bereitete er drei weitere Treffer vor. 