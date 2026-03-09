Fußball-Bundesliga: RB Leipzig geht nach der Saison auf Südafrika-Tour

Leipzig - RB Leipzig geht im Anschluss an die Saison auf eine Werbe-Tour in Südafrika. Der Fußball-Bundesligist gastiert vom 26. bis 30. Mai in Johannesburg. Am 29. Mai absolvieren die Sachsen ein Testspiel gegen den südafrikanischen Meister Mamelodi Sundowns in Pretoria. Das Spiel wird 20.00 Uhr Ortszeit im Lucas Moripe Stadion angepfiffen. Für Leipzig ist es nach den USA 2024 und Brasilien 2025 die dritte Auslandstour.