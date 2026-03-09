 
Fußball-Bundesliga RB Leipzig geht nach der Saison auf Südafrika-Tour

RB Leipzig reist nach Saisonende nach Südafrika und trifft im Testspiel auf den Meister Mamelodi Sundowns. Was sich der Club von der Tour erhofft.

Leipzigs Geschäftsführer Johann Plenge. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - RB Leipzig geht im Anschluss an die Saison auf eine Werbe-Tour in Südafrika. Der Fußball-Bundesligist gastiert vom 26. bis 30. Mai in Johannesburg. Am 29. Mai absolvieren die Sachsen ein Testspiel gegen den südafrikanischen Meister Mamelodi Sundowns in Pretoria. Das Spiel wird 20.00 Uhr Ortszeit im Lucas Moripe Stadion angepfiffen. Für Leipzig ist es nach den USA 2024 und Brasilien 2025 die dritte Auslandstour.

"Für uns ist diese Reise eine wertvolle Gelegenheit, mit südafrikanischen Fans in Kontakt zu kommen, Einblicke in die lokale Fußballkultur zu gewinnen und unsere internationale Identität weiter auszubauen", sagte Geschäftsführer Johann Plenge.