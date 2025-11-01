Fußball-Bundesliga RB Leipzig erwartet laut Werner "echtes Spitzenspiel"

Leipzig - Ole Werner erwartet mit RB Leipzig ein Duell auf Augenhöhe mit dem VfB Stuttgart. "Es wartet ein Gegner, der in meinen Augen der Beste ist seit Bayern. Es ist ein Spiel, welches sich in den kleinen Momenten entscheiden könnte. Beide Mannschaften sind in einem guten Rhythmus und in einem guten Flow", sagte der RB-Cheftrainer vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander gegen die Schwaben möchte er keine Vergleiche zu früheren Spielen ziehen: "Dafür hat sich bei uns zu viel verändert."