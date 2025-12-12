Fußball-Bundesliga RB Leipzig erwartet einen Stresstest bei Union

Leipzig - Ole Werner weiß um die Besonderheiten bei Union Berlin. Daher warnt der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Freitagabend-Spiel (20.30 Uhr/Sky) bei den Eisernen: "Wir müssen stressresistent sein, wenn lange Bälle kommen und das Spiel hektisch wird. Wenn der Gegner versucht, uns seine Spielweise aufzuzwingen, müssen wir das akzeptieren, aber es wird Situationen geben, in denen wir klare Lösungen für Ballgewinne und Ballbesitz finden", sagte Werner und fügte an: "Auch die Atmosphäre an der Alten Försterei ist besonders. Dazu kommt noch ein Flutlichtspiel".