Fußball-Bundesliga RB-Kapitän Raum: "Natürlich zählt das Ergebnis"

Raum erstmals RB-Kapitän

Für den Linksverteidiger ist der Saisonauftakt beim deutschen Rekordmeister ein besonderes Spiel. Erstmals führt er das RB-Team als Kapitän an. "Als der Trainer vergangene Woche verkündet hat, dass ich dieses Jahr Kapitän dieser Mannschaft sein darf, habe ich den ganzen Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen", sagte der 27-Jährige, der sich selbst in die Pflicht nimmt: "Ich sehe mich als Kapitän in der Verantwortung, darauf zu achten, dass der Zusammenhalt stimmt. Wichtig ist, dass man auf und neben dem Platz ehrlich zueinander ist, dann darf der Ton ruhig auch mal ein bisschen rauer sein."