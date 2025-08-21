Fußball-Bundesliga RB-Kapitän Raum: "Natürlich zählt das Ergebnis"

Leipzig - RB Leipzigs neuer Kapitän David Raum fordert von seinem Team wieder eine Führungsrolle in der Bundesliga. Noch so eine schwache Leistung wie in der Vorsaison mit dem erstmaligen Verpassen der internationalen Startplätze sei nicht akzeptabel. "Es war ein Auf und Ab, was einer Top-Mannschaft nicht würdig ist. Aber jetzt haben wir eine neue Mannschaft und ein neues Trainerteam. Es gilt, wieder in unsere alte Rolle als Top-Mannschaft zurückzukehren und uns wieder dahin zu bringen, wo wir hingehören", sagte der Nationalspieler dem "Kicker" (Donnerstag).