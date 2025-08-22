Fußball-Bundesliga RB-Coach Werner fordert "klare Lösungen" bei Saisoneröffnung

"Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben", sagte der neue Cheftrainer, der an der Isar sein Bundesliga-Debüt für RB gibt.