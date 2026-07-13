Fußball-Bundesliga RB-Coach Demichelis setzt auf Aggressivität und Intensität

Leipzig - Der Argentinier Martín Demichelis will bei seinem gelebten Traum als Bundesliga-Trainer viel Leidenschaft mit in sein Team von RB Leipzig bringen. "Es ist mir eine Ehre, Teil dieses Clubs zu sein. Ich möchte gemeinsam mit allen den nächsten Schritt nach vorn machen. Intensität, Leidenschaft, mutig, offensiv - das sind Worte, die gefallen mir sehr. Auch Aggressivität und Intensität, bei jedem Kontakt, mutig nach vorne spielen, mutig verteidigen, Körpersprache zeigen", sagte der 45 Jahre alte Argentinier bei seiner Vorstellung.