"Wir haben fantastische Trainer von (Ralph) Hasenhüttl, (Ralf) Rangnick, Marco Rose, mit dem wir Titel gewonnen haben und in die Champions League gekommen sind", zählte Mintzlaff ehemalige und den aktuellen RB-Trainer auf. "Aber Julian Nagelsmann hatte für mich schon so was Spezielles. Ich glaube, dass wir mit Julian Nagelsmann auch gerne einen längeren Weg gegangen wären."