Leipzig - Ein Preisschild von 100 Millionen Euro ist für RB Leipzigs Star Yan Diomande nicht das Maximum. Darum sieht Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff auch noch keine Notwendigkeit für einen vorzeitigen Wechsel des Ivorers. "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird", sagte der Red-Bull-Geschäftsführer beim Pay-TV-Sender Sky nach dem 3:1 gegen Union Berlin.