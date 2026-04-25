Noch ein Argument: Champions League

Laut des 50-Jährigen gäbe es auch "andere Clubs, bei denen Spieler auch den nächsten Schritt gehen wollen – da gehört der FC Bayern dazu, aber auch Clubs aus England und Spanien. Aber wir müssen schon den Anspruch haben, dass ein Spieler, auch wenn er hier herausragende Leistungen abliefert, uns nicht schon nach einem Jahr wieder verlässt", erklärte Mintzlaff. "Daher kann ich nur eine Empfehlung an die Geschäftsführung geben, diesen Spieler in der kommenden Saison natürlich hier bei uns zu belassen".