Mintzlaff: "Überragenden Job gemacht"

"Das Trainerteam um Ole Werner, die Mannschaft, der ganze Club haben dazu beigetragen, dass wir nach der enttäuschenden letzten Saison jetzt hier so stehen", meinte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer. Der ehrgeizige und kritische Mintzlaff, für den das Verpassen der Champions League in der Vorsaison "ein Schock" war, zeigte sich sichtlich zufrieden nach dem XXL-Umbruch im vergangenen Sommer. "Wenn wir die Stabilität bis zum Ende halten, dann haben alle hier, einen überragenden Job gemacht, dazu gehört der Cheftrainer, dazu gehört Marcel Schäfer und das gesamte Trainerteam und alle Spieler auf dem Platz."