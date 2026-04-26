Leipzig - Nach seiner Laufeinheit am Rande des Flutlichtspiels gegen Union Berlin war Oliver Mintzlaff voll des Lobes über den Power-Auftritt der Leipziger RB-Profis. So klatschte er persönlich Yan Diomande ab und sprach zugleich ein Machtwort beim Ivorer. "Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja gerade erst noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird", sagte der Red-Bull-Geschäftsführer nach dem 3:1 gegen die Berliner beim Pay-TV-Sender Sky. Auch das Preisschild von 100 Millionen Euro beeindrucke den Aufsichtsratsvorsitzenden des Fußball-Bundesligisten nicht wirklich.