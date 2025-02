Bitshiabu verpasst Flieger

Nichts zu sehen gab es im Augsburger Stadion von El Chadaille Bitshiabu. Der Platz des 19 Jahre alten Franzosen auf der Leipziger Ersatzbank blieb leer. Der junge Innenverteidiger hatte am Morgen die Abfahrt des Mannschaftsbusses in Leipzig verpasst "und damit auch den Flug" nach Bayern, wie Rose aufklärte. Auch in diesem Fall äußerte der Chefcoach in der Pressekonferenz Nachsicht: "Trotzdem reiße ich ihm nicht den Kopf ab. Wir machen weiter."