"Es gibt nur schwarz und weiß"

"Es ist ein schwieriges Thema", sagte Kompany zu Beginn seiner in Englisch vorgetragenen Ausführungen am Ende der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. Sie gipfeln in einem Appell an einen anderen Umgang mit Rassismus. "Wenn es wahr ist, dass der Spieler von Benfica das gesagt hat, würde ich mir wünschen, dass es einen Raum für eine Entschuldigung gibt. Niemand auf der Welt ist perfekt. Aber wir berauben uns dieser Option. Es gibt immer nur links und rechts, schwarz und weiß", beklagte Kompany.