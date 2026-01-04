Fußball-Bundesliga: Quartett im individuellen RB-Training in Portugal

Almancil - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Trainingslager in Portugal bei der Vorbereitung auf die Rückrunde zeitweise auf vier Spieler verzichten. Neben Torhüter Peter Gulacsi fehlten beim Mannschaftstraining am Sonntag auch die Offensivspieler Romulo, Antonio Nusa und Johan Bakayoko. Das Quartett trainierte individuell, wie der Verein mitteilte. Die Mannschaft von RB-Trainer Ole Werner bleibt bis zum 7. Januar in Almancil, drei Tage später steht das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an.