Bremen - Beim 111. Bundesliga-Nordderby zwischen dem SV Werder und dem Hamburger SV ist es nach Angaben der Polizei Bremen zu mehreren Zwischenfällen mit Fußball-Fans gekommen. Unter anderem sei es im Gästebereich während und nach dem Spiel zu "erheblichen Sachbeschädigungen" gekommen, teilte die Polizei in einem vorläufigen Fazit am Abend mit.



"Dazu zählte eine versuchte Brandstiftung im Bereich des Sanitätsdienstes sowie die mutwillige Zerstörung einer Sanitäranlage", hieß es. Zudem habe es im Gästeblock diverse Brände gegeben. Unter anderem brannten Sitzreihen im Oberrang.