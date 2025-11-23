Die Fanvereinigung "Unsere Kurve" hatte in einem Brief mit der Überschrift "Versachlichung der Debatte statt Intransparenz und Populismus" an die Minister und Ministerinnen die geplanten Schritte und auch den Weg dorthin scharf kritisiert. "Eine Diskussion über Sicherheit in und um die Stadien kann nur dann legitim sein, wenn sie offen, ehrlich und faktenbasiert ist. Leider sehen wir dies durch das beschriebene Vorgehen bislang nicht gewahrt", hieß es.

Aus Sicht der organisierten Fans sind Stadionbesuche sicher. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte das betont. "Das ist nicht nur ein subjektives Empfinden. Das zeigen uns vielmehr Zahlen und Fakten", sagte er unlängst.

Partie in Köln kurzzeitig unterbrochen

Bilder wie die des Brands im Frankfurt-Block gibt es aber eben auch. Ursache soll eine Fahne gewesen sein, die Eintracht-Anhänger zuvor angezündet haben sollen. Während der Partie am Samstagabend hatten Fans auf beiden Seiten zudem immer wieder Pyrotechnik gezündet. Mehrere Böller und in den Innenraum geworfene Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock sorgten kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte sogar für eine Unterbrechung.

Auch Fans des Hamburger SV hatten bei der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg gezündelt - und die ohnehin schon hitzige Debatte um die Fan-Kultur im deutschen Profifußball damit weiter befeuert.