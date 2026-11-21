Spanien
"Mundo deportivo": "Nacht des Schreckens für die Bayern."
"Marca": "Alarm beim FC Bayern! Kane hat sich verletzt und fällt mehrere Monate aus."
"As": "Kane, K.o., drei Monate. Der FC Bayern hat nicht seinen besten Abend. Das Spiel gegen Köln (1:1) schien nur eine reine Formalität zu sein, um die Tabellenführung zu festigen. Doch diese Vorurteile verflüchtigten sich schon gleich zu Beginn."
"Sport": "Kane-Drama bei den Bayern. Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München. Harry Kane und Michael Olise mussten in der ersten Halbzeit des Spiels gegen den 1. FC Köln ausgewechselt werden, nachdem sie sich bei zwei unglücklichen Zweikämpfen mit gegnerischen Verteidigern jeweils eine Knöchelverletzung zugezogen hatten."