"Le Figaro": "Der FC Bayern hat am Freitagabend weit mehr als nur zwei Punkte verloren. Wenige Tage vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch in Lille in der Champions League musste der bayerische Spitzenclub am 10. Spieltag der Bundesliga in der Allianz Arena gegen den Tabellenletzten aus Köln (1:1) mit ansehen, wie zwei seiner Schlüsselspieler, Harry Kane und Michael Olise, verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Ein Abend wie aus einem Alptraum für die Mannschaft von Vincent Kompany, die derzeit vom Pech verfolgt ist."