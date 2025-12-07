Stuttgart - Jonas Urbig verließ das Stadion mit einem Lächeln, Alexander Nübel ausnahmsweise mal wortlos. Das Duell der potenziellen Thronfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern ging klar an Urbig, der beim 5:0 (1:0) der Münchner nicht nur durch eine starke Spieleröffnung überzeugte. Nübel indes erwischte bei der ersten Heimniederlage des VfB Stuttgart in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga einen schwachen Tag - und das ausgerechnet gegen seinen Stammverein. Die Frage, wie sich der Rekordmeister in der neuen Spielzeit wohl zwischen den Pfosten aufstellt, wird immer spannender.