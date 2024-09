Kane: Will gegen Aston Villa dabei sein

Englands Nationalmannschaftskapitän hatte bereits selbst vorsichtig Entwarnung gegeben. "Es tut ein bisschen weh. Wir werden das morgen abklären. Aber ich denke, es ist okay", sagte er. "Es fühlt sich nicht so schlimm an. Wir schauen uns das die nächsten Tage an. Aber ich denke, ich werde dabei sein."