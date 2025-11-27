Fußball-Bundesliga: Polanski holt sich bei Schröder goldene Tipps

Mönchengladbach - Für Eugen Polanski ist Rouven Schröder in dieser Woche bei Borussia Mönchengladbach ein sehr gefragter Gesprächspartner. Schließlich erhielt Gladbachs neuer Cheftrainer von seinem Head of Sports wertvolle Tipps aus Schröders Zeit als Sportdirektor von RB Leipzig. "Er hat seine Infos gewinnbringend eingebracht. Wenn man das von einer Person bekommt, die die Spieler erlebt hat, ist das natürlich ein sehr wichtiger Ansprechpartner", sagte Polanski vor dem Duell mit RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park.